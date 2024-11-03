Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

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Что известно о взрывах в Запорожье

Воздушную тревогу по всей Запорожской области объявляли в 22:08. Воздушные силы предупреждали о баллистике.

Угроза применения баллистического вооружения с восточного направления!

– писали военные.

О громких звуках в Запорожье стало известно в 22:23. Об этом написал Иван Федоров.

"Взрыв в Запорожье", – написал чиновник.

В мониторинговом телеграм-канале Monitor отметили, что до этого двигалась баллистика в направлении Днепропетровской области. Впоследствии там написали, что взрыв прогремел в пределах Запорожского района Запорожья, а угроза баллистики продолжается до отбоя.

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