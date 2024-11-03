Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.
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Що відомо про вибухи у Запоріжжі
Повітряну тривогу по всій Запорізькій області оголошували о 22:08. Повітряні сили попереджали про балістику.
Загроза застосування балістичного озброєння зі східного напрямку!
– писали військові.
Про гучні звуки у Запоріжжі стало відомо о 22:23. Про це написав Іван Федоров.
"Вибух у Запоріжжі", – написав посадовець.
У моніторинговому телеграм-каналі Monitor зазначили, що до цього рухалася балістика у напрямку Дніпропетровської області. Згодом там написали, що вибух пролунав в межах Запорізького району Запоріжжя, а загроза балістики триває до відбою.
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