Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Що відомо про вибухи у Запоріжжі

Повітряну тривогу по всій Запорізькій області оголошували о 22:08. Повітряні сили попереджали про балістику.

Загроза застосування балістичного озброєння зі східного напрямку!

– писали військові.

Про гучні звуки у Запоріжжі стало відомо о 22:23. Про це написав Іван Федоров.

"Вибух у Запоріжжі", – написав посадовець.

У моніторинговому телеграм-каналі Monitor зазначили, що до цього рухалася балістика у напрямку Дніпропетровської області. Згодом там написали, що вибух пролунав в межах Запорізького району Запоріжжя, а загроза балістики триває до відбою.

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