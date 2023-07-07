В Запорожье слышали звук взрыва

В Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы. Пока больше деталей не было.

О звуках взрывов сообщили корреспонденты Общественного по состоянию на 12.05. Являются ли они причиной работы ПВО или в городе произошел прилет – станет известно впоследствии.

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Запорожье могли атаковать баллистику

Предварительно в воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога. И призывали людей перейти в укрытие.

Какая ситуация в Запорожье

Недавно появилось сообщение, что Россия уводит свои силы от Запорожской АЭС. В то же время, Россия использует ядерный шантаж для сдерживания наступательных действий ВСУ.

По данным Генштаба, на протяжении последних суток на Запорожском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Враг нанес авиаудары по Запорожской области, а также совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов.

В то же время Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.