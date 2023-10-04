В Запорожье слышали звуки взрыва: людей предупреждают об угрозе

В Запорожье днем 4 октября раздался взрыв. Ранее жителей предупредили о ракетной угрозе.

Официальных подтверждений или опровержений информации о взрыве не было. В то же время, в сети пишут, что над Запорожской областью снова зафиксировали вражеский БпЛА.

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Воздушная тревога на территории области была объявлена около 14:55. Людей попросили немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не известят об отбое тревоги.

Также украинцам напоминают, что доверять стоит только информацию из официальных источников. Россия ведет активную информационную войну и атакует Украину не только дронами, но и фейками.

Украинские спецназовцы десантировались в Крыму

В ГУР МО заявили, что украинские спецназовцы десантировались во временно оккупированном Крыму. Стало известно, что участие в операции принимали спецназовцы "Стугны" и "Братства" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины. Оккупантам нанесли колоссальные потери. Так еще один день приближает Крым к освобождению.