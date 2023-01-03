В настоящее время в области продолжается воздушная тревога, сообщает 24 канал. Ее объявили в 22:48.

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В Запорожье слышали взрывы

Из-за очередной угрозы вражеских обстрелов в Запорожье объявили воздушную тревогу. Через несколько минут в областном центре сообщили о взрывах.

Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там!

– написал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Тогда еще неизвестно, какая причина этих взрывов. Официальной информации по состоянию на 23:00 по этому поводу не было.

Как бы там ни было, местным жителям не стоит покидать укрытий до сообщения об отбое воздушной тревоги.

Обратите внимание! Во время воздушной тревоги не следует публиковать фото или видео с обстрелов, если они произойдут. Также не стоит обнародовать адреса, где случились "прилеты". Помните, что это только помогает россиянам, которые часто сознательно бьют по жилым кварталам ради террора мирных жителей.

В ОВА подтвердили атаку

В 23:23 глава ОВА Александр Старух подтвердил, что враг снова атаковал ракетами окрестности Запорожья.

В результате прилета на объектах гражданской инфраструктуры возник пожар. По предварительным данным, один человек ранен. На месте работают соответствующие службы,

– рассказал Старух.

Он призвал горожан сохранять бдительность.

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Предыдущая террористическая атака на Запорожье

Российские оккупанты 31 декабря нанесли очередной террористический удар по Запорожью. Захватчики ранили:

мужчину,

2 женщин, одна из которых была беременной,

девушку-подростка.

Россияне также повредили частные дома. Один из них – разрушенный до основания.

В общей сложности пострадали около 20 домов. Взрывная волна вышибала у них окна и частично повредила кровли.

В Запорожском городском совете сообщили, что коммунальщики уже сделали все необходимые замеры поврежденных домов.