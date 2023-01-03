В настоящее время в области продолжается воздушная тревога, сообщает 24 канал. Ее объявили в 22:48.
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В Запорожье слышали взрывы
Из-за очередной угрозы вражеских обстрелов в Запорожье объявили воздушную тревогу. Через несколько минут в областном центре сообщили о взрывах.
Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там!
– написал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
Тогда еще неизвестно, какая причина этих взрывов. Официальной информации по состоянию на 23:00 по этому поводу не было.
Как бы там ни было, местным жителям не стоит покидать укрытий до сообщения об отбое воздушной тревоги.
В ОВА подтвердили атаку
В 23:23 глава ОВА Александр Старух подтвердил, что враг снова атаковал ракетами окрестности Запорожья.
В результате прилета на объектах гражданской инфраструктуры возник пожар. По предварительным данным, один человек ранен. На месте работают соответствующие службы,
– рассказал Старух.
Он призвал горожан сохранять бдительность.
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Предыдущая террористическая атака на Запорожье
Российские оккупанты 31 декабря нанесли очередной террористический удар по Запорожью. Захватчики ранили:
- мужчину,
- 2 женщин, одна из которых была беременной,
- девушку-подростка.
Россияне также повредили частные дома. Один из них – разрушенный до основания.
В общей сложности пострадали около 20 домов. Взрывная волна вышибала у них окна и частично повредила кровли.
В Запорожском городском совете сообщили, что коммунальщики уже сделали все необходимые замеры поврежденных домов.