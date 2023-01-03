Наразі в області триває повітряна тривога, повідомляє 24 канал. Її оголосили о 22:48.

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У Запоріжжі чули вибухи

Через чергову загрозу ворожого обстрілу на Запоріжжі оголосили повітряну тривогу. Через кілька хвилин в обласному центрі повідомили про вибухи.

Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там!

– написав секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Тоді ще не було відомо, яка причина цих вибухів. Офіційної інформації станом на 23:00 щодо цього не було.

Хай там як, місцевим жителям не варто покидати укриттів до повідомлення про відбій повітряної тривоги.

Зверніть увагу! Під час повітряної тривоги не слід публікувати фото чи відео з місць обстрілів, якщо вони стануться. Також не варто оприлюднювати адреси, де трапилися "прильоти". Пам'ятайте, що це лише допомагає росіянам, які часто свідомо гатять по житлових кварталах задля терору мирних жителів.

В ОВА підтвердили атаку

О 23:23 голова ОВА Олександр Старух підтвердив, що ворог знову атакував ракетами околиці Запоріжжя.

В результаті прильоту на об'єктах цивільної інфраструктури, виникла пожежа. За попередніми даними, одна людина поранена. На місці працюють відповідні служби,

– розповів Старух.

Він закликав містян зберігати пильність.

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Попередня терористична атака на Запоріжжя

Російські окупанти 31 грудня завдали чергової терористичного удару по Запоріжжю. Загарбники поранили:

чоловіка,

2 жінок, одна з яких була вагітною,

дівчину-підлітка.

Росіяни також пошкодили приватні будинки. Один з них – зруйнований вщент.

Загалом постраждали близько 20 будинків. Вибухова хвиля повибивала в них вікна та частково пошкодила покрівлі.

У Запорізькій міській раді повідомили, що комунальники вже зробили усі необхідні заміри ушкоджених будинків.