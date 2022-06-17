На Запорожье в районе дамбы через реку Карачекрак произошел мощный взрыв

В населенном пункте Васильевка услышали мощный взрыв. Раздался он в районе дамбы через реку Карачекрак.

Пока больше информации об инциденте нет. В целом оперативная обстановка на Запорожском направлении существенных изменений не претерпела.

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Какая ситуация в Запорожье

Подразделения сил обороны продолжают удерживать рубежи и защищать нашу землю от российских оккупантов. Враг активных боевых действий не производил. Основные усилия сосредотачивались на перегруппировке собственных сил и средств, содержании ранее захваченных территорий, огневом поражении позиций наших войск, рассредоточены своих сил во избежание огневого поражения со стороны наших войск.

Основные силы и средства захватчики продолжают сосредоточиваться в населенных пунктах:

Васильевка,

в Васильевском и Пологовском районах.

Некоторые подразделения врага передислоцируются из других населенных пунктов области в Мелитополь, в частности, часть россиян планирует переместиться туда из Каменки-Днепровской и Энергодара.

Данные, свидетельствующие о подготовке к вероятному наступлению в направлениях на города Орехов и Гуляйполе в ближайшее время, не зафиксированы. На всех рубежах по линии разграничения ведутся сдерживающие действия. Происходят периодические артиллерийские и минометные дуэли по всей линии фронта в Запорожской и Донецкой областях.

– говорится в своде.

Россияне продолжают вывозить зерно грузовиками с оккупированных территорий. Из АР Крым в направлении Мелитополя было замечено движение поезда с 10 зерновозами.

За минувшие сутки на территории Запорожской области подвергались обстрелам:

Шевченко,

Орехов,

Гуляйполе Пологовского района.

Кроме того, за сутки зафиксирован 31 обстрел позиций подразделений наших войск вдоль линии соприкосновения со всего спектра вооружения в районе населенных пунктов:

Каменское,

Щербаки,

Зеленое Поле,

Новополье,

Железнодорожное,

Орехов,

Малиновка,

Красное,

Полтавка,

Новоселка,

Волшебное,

Темировка,

Ольговское.

В частности, населенные пункты Железнодорожное и Темеровка противник обстрелял из РСЗО БМ-21 "Град". А Темеровка, Волшебное Ольговское и Новоселка в очередной раз за последние несколько дней попали под огонь танков.

Добавим, что российские захватчики к утру 17 июня активных боевых действий не проводили, но пытались отбить Николаевку. По данным Оперативного командования "Юг", россияне атаковали с воздуха. Сразу 3 российских Ми-8 нанесли удар по нашим позициям. Не преуспевая, уклоняясь от нашего оружия, вертолеты ретировались. К счастью, потерь среди украинских защитников нет.

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