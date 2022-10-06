В Запорожье во второй раз за утро раздались взрывы – оккупанты снова ударили ракетами

Во второй раз за утро 6 октября оккупанты атаковали Запорожье. Первый взрыв прогремел до объявления воздушной тревоги.

Очередные удары по городу подтвердил глава ОВА Александр Старух. Первый взрыв прогремел около 10:34 и уже через минуту в городе и области объявили воздушную тревогу.

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Местные сообщают про дым

Глава ОВА призвал жителей города и области находиться в укрытиях. По словам местных жителей, в Запорожье раздалось по меньшей мере 5 взрывов, после которых начали поступать сообщения о столбах дыма.

По данным канала Monitor, оккупанты ударили ракетами С-300, которые запустили из одного из временно оккупированных районов Запорожской области. В 10:57 в Запорожской области объявили отбой тревоги, а через 2 минуты снова раздалась сирена.

Секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев сообщил, что под ракетным ударом оказались объекты инфраструктуры.

Проклятые россияне не оставляют город в покое. Враг снова ударил по объектам инфраструктуры. Берегите себя и находитесь в безопасных местах,

– подчеркнул Куртев.

Накануне Александр Старух предостерег жителей Запорожья об угрозе повторной атаки оккупантов по Запорожью и призвал жителей города и области соблюдать осторожность. В то же время после второй за утро атаки в ГСЧС подчеркнули, что угроза повторных атак сохраняется.

Последствия предыдущей атаки оккупантов

Утром 6 октября около 6:00 оккупанты нанесли 7 ракетных ударов по Запорожью и попали в жилые многоэтажки, в результате чего возникли разрушения и пожары.

По состоянию на 11:00 известно о 2 погибших и по меньшей мере 10 пострадавших в результате обстрелов. 8 человек госпитализированы в среднем и тяжелом состоянии. Среди них 3-летняя девочка, которую спасли из-под завалов.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на теракт россиян и подчеркнул, что оккупанты умеют воевать исключительно с мирными жителями. Однако Россию ждет полный разгром и ответственность за все содеянное. Заместитель Ермака Кирилл Тимошенко подчеркнул, что этот удар по Запорожью был полностью спланирован российским терактом.

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