В Запорожье враг перегруппировывается, наращивает войска и создает оккупационные "комендатуры"

Ситуация в запорожском направлении остается сложной, но активных боевых действий не происходит. Враг продолжает готовиться к наступлению.

Ситуация на Запорожском фронте

В командовании сил обороны края отметили, что захватчики пытаются сильнее вкопаться на занятых территориях. Вместе с этим они проводят перегруппировку войск, увеличивают количество личного состава и улучшают обеспечение подразделений.

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Бойцы ВСУ активно отвечают захватчикам и уничтожают их беспилотники. В период с 20 по 23 мая украинские военные уничтожили 8 вражеских беспилотников "Орлан-10", а также один самолет Су-25.

Кроме этого российские войска обстреливали позиции подразделений украинских войск вдоль линии столкновения со всего спектра вооружения в районе населенных пунктов: Орехов, Темеровка, Малиновка, Новоданиловка, Белогорье, Ольговское, Волшебное, Красное, Новоселка, Железнодорожное, Гуляйполе, Время , Свободное поле, Преображенка.

Основные силы и средства захватчики продолжают сосредоточиваться в районах Орехова, Гуляйполя и Великой Новоселки Донецкой области. На других рубежах по линии разграничения ведутся сдерживающие действия. Российские террористические войска продолжают цинично нарушать нормы Международного гуманитарного права и правила ведения войны

– отметили в командовании.

Создание Комендатур на Юге Украины

Украинские военные отметили, что на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской области происходит увеличение количества так называемых "окмендатур". Также кафиры осуществляют запугивание представителей легитимных органов местных властей, учреждений и организаций, их семей, с целью создания в занятых городах пророссийских администраций.