В Запорожье – взрывы: работает ПВО
Россия атакует Запорожье и область ударными беспилотными летательными аппаратами вечером 20 марта. Вследствие этого в регионе слышны взрывы, связанные с работой ПВО
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.
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Что известно о взрывах в Запорожье
Воздушная тревога на территории всей Запорожской области была объявлена около 19:57. Воздушные силы сообщали об угрозе ударных беспилотников региону. Незадолго после этого появилась информация о взрывах, связанных с работой сил ПВО.
Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,
– говорится в сообщении.
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