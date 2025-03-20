В Запорожье – взрывы: работает ПВО

Россия атакует Запорожье и область ударными беспилотными летательными аппаратами вечером 20 марта. Вследствие этого в регионе слышны взрывы, связанные с работой ПВО

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

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Что известно о взрывах в Запорожье

Воздушная тревога на территории всей Запорожской области была объявлена ​​около 19:57. Воздушные силы сообщали об угрозе ударных беспилотников региону. Незадолго после этого появилась информация о взрывах, связанных с работой сил ПВО.

Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,

– говорится в сообщении.

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