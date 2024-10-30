В Запорожье – взрывы: Воздушные силы предупреждали о БПЛА над городом

Вечером 30 октября в Запорожье снова раздавались взрывы. В городе звучала воздушная тревога.

Призываем в случае угрозы немедленно направляться в укрытие. Базовые меры безопасности помогут уберечь жизнь, а также облегчат работу защитников неба.

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Взрыв в Запорожье

Около 20:29 в Запорожье прогремели взрывы. "Громко в некоторых районах", – пишут местные паблики.

В городе сохранялась воздушная тревога – еще с 19:06. В 20:24 Воздушные силы писали, что над Запорожьем фиксируют вражеский дрон.

По информации мониторов, взрывы были следствием работы противовоздушной обороны. Местные власти еще не комментировали обстановку.

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Заметим, что в этот вечер под ударом России оказались и другие украинские города. В частности, речь идет о Одессе, Днепр, Павлоград, Сумы – и это только в течение последних двух часов. Россияне запускали как "Шахеды", так и ракеты и КАБы. К сожалению, по состоянию на сейчас тревога по Украине сохраняется.