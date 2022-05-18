Соответствующую информацию сообщили в Запорожской ОВА. Сооружения для обороны завершили строить 17 мая – на 83-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте ВСУ вывели из боя в Запорожье 53 оккупантов и уничтожили более 20 единиц техники

В Запорожье возвели фортификационные сооружения

В Запорожской области завершено строительство первой и второй линии фортификационных сооружений для обороны города. Защитный рубеж сделан с учетом всех требований к подобным инженерным оборонным линиям,

– сообщили в ОВА.

Добавили, что по всем признакам Россия готовится к ведению долговременной военной операции. В частности, областные власти сообщили:

эксперты говорят о том, что война переходит в затяжную фазу;

в Запорожской области оккупанты активно осуществляют инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне;

согласно перехваченным разговорам СБУ, оккупанты завидуют ВСУ из-за наличия у них Bayraktar, а еще врагов ужасает поставки Украине иностранного оружия.

Кроме того, оккупанты на территории области продолжают совершать военные преступления им вздумается. В частности, враги:

взяли в заложники 280 человек;

раздавали гуманитарку людям в селе Большая Белозерка Васильевского района. Однако пришли только 5 человек – очевидно, украинцам не нужны подачки врага;

передали лекарства в больницу в поселке Михайловка. Однако все они – украинского производства. Вероятно, орки наворовали их у наших волонтеров;

не ухаживают за Бердянском – в городе нашествие гусениц на деревьях, много комаров, загрязненный берег моря.

К счастью, бойцы Запорожской отдельной бригады территориальной обороны помогли эвакуироваться и перевезти в безопасность мирных жителей из села Старомайорское Донецкой области. Там ведь:

люди неделями жили в подвалах без пищи, воды и солнца;

разрушена инфраструктура, повреждены электросети и разбиты дороги.

Последние новости Запорожья: коротко

В Мелитополе местные партизаны ликвидировали российских военных высокого ранга. Российские оккупанты пытались это скрыть, однако они в течение дня в усиленном режиме проверяли частный транспорт, вероятно, в поисках партизан.

Враги хотят провести на Запорожье квазиреферендум. В этом им активно помогают коллаборанты. Именно их оставляют так называемыми "лояльными к России смотрящими". Простых людей враги запугивают.

17 мая власти сообщили, что оккупанты в области ведут разведку, наращивают инженерные позиции и бьют по городам и селам, нарушая нормы Международного гуманитарного права и правила ведения войны.

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