Відповідну інформацію повідомили в Запорізькій ОВА. Споруди для оборони завершили будувати 17 травня – на 83 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.
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На Запоріжжі звели фортифікаційні споруди
У Запорізькій області завершено будівництво першої і другої лінії фортифікаційних споруд для оборони міста. Захисний рубіж зроблений із урахуванням усіх вимог до подібних інженерних оборонних ліній,
– повідомили в ОВА.
Додали, що за всіма ознаками Росія готується до ведення довготривалої військової операції. Зокрема обласна влада повідомила:
- експерти говорять про те, що війна переходить у затяжну фазу;
- в Запорізькій області окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб за необхідності перейти до оборони;
- згідно з перехопленими розмовами СБУ, окупанти заздрять ЗСУ через наявність в них Bayraktar, а ще ворогів жахає постачання Україні іноземної зброї.
Окрім того, окупанти на території області продовжують вчиняти воєнні злочини та як їм заманеться. Зокрема вороги:
- взяли в заручники 280 осіб;
- роздавали гуманітарку людям в селі Велика Білозерка Василівського району. Проте прийшло тільки 5 осіб – очевидно, українцям не потрібні подачки ворога;
- передали ліки у лікарню в селищі Михайлівка. Проте всі вони – українського виробництва. Ймовірно, окри накрали їх у наших волонтерів;
- не доглядають Бердянськ – у місті нашестя гусениць на деревах, багато комарів, забруднений берег моря.
На щастя, бійці Запорізької окремої бригади територіальної оборони допомогли евакуюватись та перевезти в безпеку мирних жителів із села Старомайорське на Донеччині. Адже там:
- люди тижнями жили в підвалах без їжі, води та сонця;
- зруйнована інфраструктура, пошкоджені електромережі та розбиті дороги.
Останні новини Запоріжжя: коротко
- У Мелітополі місцеві партизани ліквідували російських військових високого рангу. Російські окупанти намагались це приховати, проте вони протягом дня у посиленому режимі перевіряли приватний транспорт, ймовірно, у пошуках партизан.
- Вороги хочуть провести на Запоріжжі квазіреферендум. У цьому їм активно допомагають колаборанти. Саме їх залишають так званими "лояльними до Росії смотрящими". Простих людей вороги залякують.
- 17 травня влада повідомила, що окупанти в області ведуть розвідку, нарощують інженерні позиції та гатять по містах і селах, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права та правила ведення війни.
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