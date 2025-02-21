В Запорожской области раздались взрывы

Россия вечером 21 февраля снова запустила по Украине ударные БПЛА. Громко было на Запорожье.

Сообщалось о работе ПВО в регионе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова.

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Что известно о взрывах в Запорожье

Воздушную тревогу в Запорожской области объявили в 20:16.

В ОВА предупредили об угрозе ударных беспилотников для области. Впоследствии там было громко.

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"Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", – написал Иван Федоров в 21:40.

По обновленным данным от Воздушных сил по состоянию на 21:42, российские БпЛА были зафиксированы на границе Запорожской и Днепропетровской областей. Они летели западным курсом и держали вектор на Кривой Рог.

Мониторинговые каналы сообщали по меньшей мере о 6 ударных беспилотниках.

Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте