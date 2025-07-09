В Запорожской области раздаются взрывы

Вечером 9 июля под вражеской атакой оказалась Запорожская область. Там была угроза применения вражеских дронов и управляемых авиационных бомб.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Смотрите также Комбинированная атака на Украину 9 июля: где были взрывы, какие последствия, все, что известно

Что известно о взрывах в Запорожье

Тревогу в Запорожской области объявили в 22:59. Вскоре Федоров сообщил жителям, что регион находится под прицелом врага. Россияне запустили ударные беспилотники, а также в регионе появилась угроза применения управляемых авиационных бомб (КАБов). Воздушные Силы Украины одновременно сообщали о движении БПЛА рядом – в Днепропетровской области.

Уже в 23:10 Иван Федоров проинформировал о том, что в области раздаются взрывы.

До отбоя оставайтесь в безопасных местах.

– написал он.

Сейчас более подробной информации о взрывах в Запорожской области, а также о возможных последствиях атака нет. По состоянию на 23:20 в регионе все еще объявлена воздушная тревога. Над областным центром в это время БпЛА ударного типа уже не было.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграме.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

Напомним, днем 9 июля в Одесской области раздавались взрывы из-за баллистического удара со стороны России. Особая опасность была объявлена для Залива и острова Тузла. Вечером взрывы во время атаки российских дронов раздавались в Сумах.