В здании полиции в Ровно раздался взрыв: есть погибший и пострадавший
В здании райотдела в Ровенской области днем 31 августа раздался взрыв. Известно о погибшем и нескольких пострадавших.
Полиция ведет работу на месте взрыва. Об этом сообщает полиция Ровенской области.
Что известно о взрыве в Ровно
На данный момент известно о одном погибшем полицейском. Еще три правоохранителя получили ранения.
На месте работают все экстренные службы. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины взрыва,
– говорится в заявлении.
Пока что других подробностей правоохранители не сообщают.
К слову, в феврале 2025 года в полицейский участок в Ровно пронесли тротил. Тогда СБУ задержала двух подозреваемых, которые планировали диверсию.
Напомним также, что 19 августа 2026 года россияне нанесли двойной удар по зданию Главного управления Нацполиции в Житомирской области.
Тогда в результате вражеской атаки погибли трое правоохранителей, еще более 40 человек получили ранения.