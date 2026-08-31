В здании полиции в Ровно раздался взрыв: есть погибший и пострадавший

В здании райотдела в Ровенской области днем ​​31 августа раздался взрыв. Известно о погибшем и нескольких пострадавших.

Полиция ведет работу на месте взрыва. Об этом сообщает полиция Ровенской области.

Что известно о взрыве в Ровно

На данный момент известно о одном погибшем полицейском. Еще три правоохранителя получили ранения.

На месте работают все экстренные службы. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины взрыва,

– говорится в заявлении.

Пока что других подробностей правоохранители не сообщают.

К слову, в феврале 2025 года в полицейский участок в Ровно пронесли тротил. Тогда СБУ задержала двух подозреваемых, которые планировали диверсию.

Напомним также, что 19 августа 2026 года россияне нанесли двойной удар по зданию Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Тогда в результате вражеской атаки погибли трое правоохранителей, еще более 40 человек получили ранения.