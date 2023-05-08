В здании Ровенской ОГА произошел пожар: есть ли пострадавшие

В понедельник, 8 мая, возле здания Ровенской ОВА заметили задымление. На месте инцидента работали пожарные.

Сначала в местных телеграмм-каналах сообщили, что задымление произошло в одном из кабинетов здания. Однако впоследствии заявили, что причиной пожара стало короткое замыкание в коридоре ОГА.

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Пожар потушили

В Ровенской ОГА сообщили, что возгорание удалось обезвредить своими силами. Также поблагодарили пожарных за оперативную реакцию.

Как известно, жертв и пострадавших нет. Имущество и кабинеты в результате пожара не повреждены. Ровенская ОГА продолжает работу в штатном режиме.

В здании Ровенской ОВА произошло замыкание: смотрите видео

Сотрудники ОГА собственноручно потушили пожар / Фото "ЧаРовно"

Пожары в Украине: что известно