В здании Ровенской ОГА произошел пожар: есть ли пострадавшие
Источник:"ЧаРовно"
В понедельник, 8 мая, возле здания Ровенской ОВА заметили задымление. На месте инцидента работали пожарные.
Сначала в местных телеграмм-каналах сообщили, что задымление произошло в одном из кабинетов здания. Однако впоследствии заявили, что причиной пожара стало короткое замыкание в коридоре ОГА.
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Пожар потушили
В Ровенской ОГА сообщили, что возгорание удалось обезвредить своими силами. Также поблагодарили пожарных за оперативную реакцию.
Как известно, жертв и пострадавших нет. Имущество и кабинеты в результате пожара не повреждены. Ровенская ОГА продолжает работу в штатном режиме.
В здании Ровенской ОВА произошло замыкание: смотрите видео
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