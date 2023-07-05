В здании Шевченковского суда раздался новый взрыв. Что стало причиной – пока неизвестно.

Очевидцы утверждают, что взрыв прогремел около 19:00. Первые взрывы в суде прогремели в 17:20.

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После взрыва срочно пригласили скорую

После того, как раздались новые взрывы, из здания суда выбежал полицейский. Он срочно позвал скорую.

Быструю, срочно,

– говорит правоохранитель на опубликованных в сети кадрах.

После взрыва полиция позвала скорую: смотрите видео

Швидку, терміново,

– говорить правоохоронець на опублікованих у мережі кадрах.

Після вибуху поліція покликала швидку: дивіться відео

Правоохранители оперативно уволили участок перед въездом на территорию суда. На опубликованных кадрах слышно, как полицейский направляет карету скорой помощи к центральному входу.

На опубликованных в сети кадрах также видно, что из здания суда на носилках вынесли двух пострадавших, однако официальной информации пока не поступало. На месте инцидента работают полицейские следственно-оперативной группы, спецназовцы, взрывотехники и другие необходимые службы.