Очевидці стверджують, що вибух пролунав близько о 19:00. Перші вибухи у суді пролунали о 17:20.

Дивіться також Вибух у суді в Києві: ЗМІ показали перше відео з місця подій

Після вибуху терміново запросили швидку

Після того, як пролунали нові вибухи, з будівлі суду вибіг поліцейський. Він терміново покликав швидку.

Швидку, терміново,

– говорить правоохоронець на опублікованих у мережі кадрах.

Після вибуху поліція покликала швидку: дивіться відео

Правоохоронці оперативно звільнили ділянку перед в'їздом на територію суду. На опублікованих кадрах чутно, як поліцейський спрямовує карету швидкої допомоги до центрального входу.

На опублікованих у мережі кадрах також видно, що з будівлі суду на ношах винесли двох постраждалих, проте офіційної інформації наразі не надходило. На місці інциденту працюють поліцейські слідчо-оперативної групи, спецпризначенці, вибухотехніки та інші необхідні служби.