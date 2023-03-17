В Житомире и Киеве взрывы: работают силы ПВО

Российские оккупанты никак не успокоятся и атакуют украинские территории своими воздушными целями. Собственно, взрывы прогремели в Житомирской и Киевской областях.

В пятницу, 17 марта, около 22:20 во время воздушной тревоги в Житомирской и Киевской области прогремели взрывы. Однако переживать не стоит, ведь системы ПВО наготове. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на военные администрации этих регионов.

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Украинская ПВО не дремлет

Глава Житомирской ОВА Виталий Буденко акцентировал внимание на том, что в регионе сработали системы противовоздушной обороны. Вместе с тем, он призвал сохранять спокойствие, не снимайте и не выкладывайте фото и видео работы ПВО.

В Киевской ОВА также проинформировали о взрывах и работе ПВО. В пресс-центре отметили, что опасность с воздуха сохраняется по состоянию на 22:25, поэтому нужно оставаться в укрытиях.