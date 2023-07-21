Случилось это около 8:40, незадолго до начала внеочередной сессии горсовета. На место происшествия прибыли правоохранители, которым житомирянин объяснил свои действия, ведь никуда после проведения акции не скрывался.

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Напомнил о войне 39-летний житомирянин

Следовательно, правоохранители, работавшие на месте происшествия, смогли не только зафиксировать все обстоятельства деяния, а сразу и установить личность причастного к акции мужчины. Им оказался 39-летний житомирянин Иван Каверин.

Им оказался 39-летний житомирянин, решивший таким образом выразить свое недовольство политикой чиновников. В настоящее время полиция проводит проверку по этому факту,

– отметила спикер Житомирского РУП Марина Витвицкая.

Отреагировал на событие мэр города Сергей Сухомлин. Он журналистам заявил: "Если люди хотели заявить о своей позиции, то могли бы прийти ко мне лично и сказать что-нибудь мне в глаза".

Облитая "кровью" лестница горсовета / Житомир.info

"Бизнес на крови не пройдет"

Впоследствии на своей фейсбук-странице в нескольких сообщениях Иван Каверин подробнее объяснил свои действия. Он подчеркнул, что облитая плитка перед главным входом горсовета – это "замечание всем тем, кто забыл, что в стране война".

Это лишь "пока" замечание всем тем, кто забыл, что в стране война. И бизнес на крови не пройдет! Продолжение следует... Слава ВСУ!!! Слава народу Украины. Держим строй,

– написал Иван.

Свое недовольство мэрской деятельностью он вылил и в видео, обвинив того в бизнесе "на крови парней". В частности, в нецелесообразном особенно во время войны переложении плитки перед горсоветом.

Полил я плитку тебе, чтобы крепче она держалась, потому что на крови, возможно, хоть через год ты там не будешь ее перекладывать, как делаешь каждый год,

– сказал Иван Каверин.

Также мужчина заверил, что никуда после акции не убегал, а дождался правоохранителей, с которыми пообщался и объяснил ситуацию и свое мнение. А также обратился со словами поддержки к ВСУ.

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Заметим, что уже с утра на следующий день собралась другая акция протеста возле здания Житомирского городского совета, где проходила сессия. Символично, что вблизи места, где разлился "кровь", несколько горожан протестовали с плакатами против московского патриархата.