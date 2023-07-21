Трапилося це близько 8:40, незадовго до початку позачергової сесії міськради. На місце події прибули правоохоронці, яким житомирянин пояснив свої дії, адже нікуди після проведення акції не втікав.

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Нагадав про війну 39-річний житомирянин

Відтак правоохоронці, які працювали на місці події, змогли не лише зафіксувати всі обставини діяння, а одразу й встановити особу причетного до акції чоловіка. Ним виявився 39-річний житомирянин Іван Каверін.

Ним виявився 39-річний житомирянин, який таким чином вирішив висловити своє незадоволення політикою посадовців. Нині поліція проводить перевірку за цим фактом,

– зазначила речниця Житомирського РУП Марина Вітвіцька.

Відреагував на подію й мер міста Сергій Сухомлин. Він журналістам заявив: "Якщо люди хотіли заявити про свою позицію, то могли б прийти до мене особисто і сказати щось мені в очі".

Облиті "кров'ю" сходи міськради / Житомир.info

"Бізнес на крові не пройде"

Згодом на своїй фейсбук-сторінці у декількох дописах Іван Каверін детальніше пояснив свої дії. Він підкреслив, що облита плитка перед головним входом міськради – це "зауваження всім тим хто забувся що в країні війна".

Це лише "поки що" зауваження всім тим, хто забувся що в країні війна. І бізнес на крові не пройде! Далі буде... Слава ЗСУ!!! Слава народу України. Тримаймо стрій,

– написав Іван.

Своє невдоволення діяльністю мера він вилив і у відео, звинувативши того у бізнесі "на крові хлопців". Зокрема, у недоцільному особливо під час війни перекладанні плитки перед міськрадою.

Полив я плитку тобі, щоб міцніше вона трималася, бо на крові, можливо, хоч через рік ти там не будеш її перекладати, як робиш кожного року,

– сказав Іван Каверін.

Також чоловік запевнив, що нікуди після акції не тікав, а дочекався правоохоронців, з якими поспілкувався та пояснив ситуацію і свою думку. А також звернувся зі словами підтримки до ЗСУ.

Житомирянин пояснив причину акції та звернувся до влади: відео

Зауважимо, що уже зранку наступного дня зібралася інша акція протесту біля будівлі Житомирської міської ради, де проходила сесія. Символічно, що поблизу місця, де розлилася "кров", кілька містян протестували з плакатами проти московського патріархату.