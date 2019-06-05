В Администрации Президента готовят наступление на коррупцию

Введение ответственности за незаконное обогащение, перезапуск НАПК, лишение СБУ не свойственных ей функций и налаживание эффективного взаимодействия в схеме НАБУ – САП – Высший антикоррупционный суд. О таких планах рассказал заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка.

Вернуть ответственность за незаконное обогащение

3 июня в парламент был направлен законопроект от президента, как неотложный, которым должна быть возобновлена уголовная ответственность за незаконное обогащение.

Читайте также: Брифинг заместителя главы АП Руслана Рябошапки: основные положения

Эта норма работает таким образом: если чиновник не может объяснить откуда у него есть определенные деньги или имущество, то он признается виновным и привлекается к ответственности. Такой принцип уже действовал до марта 2019 года, пока не был отменен Конституционным судом как неконституционный. Ведь, по мнению судей, он нарушает презумпцию невиновности и обязывает именно чиновников доказывать свою честность, а не прокуроров факт преступления.

Сегодня в АП несколько изменили подход. Они не просто повторно вносят здесь саму норму. Вводится два уровня ответственности. Первый – если чиновник не может объяснить наличие денег или имущества на сумму от 30 тысяч до 380 тысяч евро, то в таком случае наступает гражданская ответственность. А если в суде чиновника признают виновным, тогда происходит конфискация этого имущества.

Второй уровень ответственности – уголовная ответственность. Если сумма незаконно полученного имущества свыше 380 тысяч евро – это может нести за собой ответственность от 5 до 10 лет лишения свободы. При этом схема должна работать таким образом: расследуют дела в НАБУ, в суде с обвинением выступает САП. А судят в Верховном антикоррупционном суде, под юрисдикцию которого попадают дела и первого, и второго уровня.

Зеленский "помирил" Ситника и Холодницкого, или Последний шанс для Холодницкого

В течение последних лет между НАБУ и САП продолжалась настоящая "Холодная война", а иногда доходило даже до стычек. Антикоррупционные активисты обвиняли руководителя САП в саботаже. Перезагрузка этой структуры – было одним из обещаний Владимира Зеленского. Накануне первого тура он даже подписал с активистами меморандум "Антикоррупционная повестка дня".



Артем Сытник (слева) и Назар Холодницкий (справа)

31 мая в АП состоялась встреча руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, руководителя Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и президента Владимира Зеленского. Во время встречи были обсуждены разногласия, которые возникли в работе двух антикоррупционных органов.

Читайте также: Есть три месяца, чтобы понять возможности НАБУ и САП, – Зеленский

По словам Руслана Рябошапки, было достигнуто понимание. В АП считают, что именно такой формат является необходимым. Если в дальнейшем, в течение 3 месяцев, будут возникать какие-то проблемы во взаимодействии, в АП будут понимать по чьей вине это будет происходить и тогда будут приняты более жесткие меры.

СБУ должна бороться с терроризмом и ловить шпионов

Еще один пункт предвыборной программы Владимира Заленского – это лишение СБУ несвойственных ей полномочий. Прежде всего, речь идет о пресловутом управлении "К" по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Антикоррупционные активисты неоднократно обращали внимание на то, что это управление, вместо борьбы с коррупцией занимается ее крышеванием.

Пикантности ситуации добавляет еще и то, что Ивана Баканова поставили управлять именно этим, так называемым управлением "К". При отсутствии главы СБУ он стал временно исполняющим его обязанности.



Иван Баканов

Руслан Рябошапка утверждает, что сегодня решением президента или главы СБУ ликвидировать это управление невозможно. Сейчас разрабатывается новый закон о спецслужбе, в котором прежде всего СБУ будет лишена следственных полномочий, кроме расследования терроризма.

Перезагрузка и реформа НАПК

НАПК – еще один антикоррупционный орган, который должен был бы предотвращать коррупционные схемы. Именно этот орган должен был бы выявлять незаконное обогащение. Через инструмент обязательного электронного декларирования, сравнивая с другими государственными базами данных, например в "Государственную регистрацию вещных прав на недвижимое имущество", можно выявить – какое имущество есть у чиновников и не скрыли ли они чего во время декларирования.

Читайте также: Законопроект о незаконном обогащении от Зеленского: наказание или имитация

Деятельность этого органа особенно близка для Руслана Рябошапки – он был одним из первых сопредседателей НАПК. И ушел в отставку из-за того, что орган так и не заработал на полную мощность. По словам Рябошапки, уже на следующей неделе в АП будет презентован комплекс мероприятий, в частности, и изменения в законодательство, которые позволят сделать НАПК действительно эффективным инструментом в борьбе с коррупцией.



Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции

Один из первых шагов – это изменение структуры управления. Вместо 5 сопредседателей, как сейчас, должен быть один руководитель. Для аналитиков НАПК обещают дать полный доступ к государственным реестрам и обеспечить независимость от Министерства юстиции.

СБУшники декларацию подавать должны, а активисты – нет

Кроме того, обещают урегулировать вопрос о субъектах, которые обязательно должны подавать электронные декларации. Оттуда планируют убрать активистов и специалистов низших рангов, к которым нет коррупционных рисков. Зато стремятся вернуть декарации руководителей СБУ, которые собственным решением их засекретили. Это вопрос предыдущий президент обещал решить в течение нескольких лет.

Полное выступление заместителя главы Администрации Президента Руслана Рябошапки вы можете увидеть в видео.