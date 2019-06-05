В Адміністрації Президента готують наступ на корупцію

Введення відповідальності за незаконне збагачення, перезапуск НАЗК, позбавлення СБУ не властивих їй функцій та налагодження ефективної взаємодії у схемі НАБУ – САП – Вищий антикорупційний суд. Про такі плани розказав заступник голови Адміністрації Президента Руслан Рябошапка.

Повернути відповідальність за незаконне збагачення

3 червня до парламенту був направлений законопроект від президента, як невідкладний, яким повинно бути відновлено кримінальна відповідальності за незаконне збагачення.

Читайте також: Брифінг заступника глави АП Руслана Рябошапки: основні тези

Ця норма працює таким чином: якщо чиновник не може пояснити звідки у нього є певні гроші чи майно, він визнається винним і притягається до відповідальності. Такий принцип вже діяв до березня 2019, допоки не був скасований Конституційним судом, як неконституційний. Адже, на думку суддів, він порушує презумпцію невинності і зобов’язує саме чиновників доводити свою чесність, а не прокурорів факт злочину.

Сьогодні в АП дещо змінили підхід. Вони не просто повторно вносять тут саму норму. Вводиться два рівні відповідальності. Перший – якщо чиновник не може пояснити наявність грошей чи майна на суму від 30 тисяч до 380 тисяч євро, то в такому разі наступає цивільна відповідальність. А якщо у суді чиновника визнають винним, тоді відбувається конфіскація цього майна.

Другий рівень відповідальності – кримінальна. Якщо сума незаконно здобутого майна понад 380 тисяч євро – це може нести за собою відповідальність від 5 до 10 років позбавлення волі. При цьому схема повинна працювати таким чином: розслідують справи у НАБУ, у суді зі звинуваченням виступає САП. А судять у Верховному антикорупційному суді, під юрисдикцію якого потрапляють справи і першого, і другого рівня.

Зеленський "помирив" Ситника і Холодницького, або Останній шанс для Холодницького

Протягом останніх років між НАБУ і САП тривала справжня "Холодна війна", а іноді доходило навіть до сутичок. Антикорупційні активісти звинувачували керівника САП у саботажі. Перезавантаження цієї структури – було однією з обіцянок Володимира Зеленського. Напередодні першого туру він навіть підписав з активістами меморандум "Антикорупційний порядок денний".



Артем Ситник (ліворуч) та Назар Холодницький (праворуч)

31 травня у АП відбулась зустріч керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, очільника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника та президента Володимира Зеленського. Під час зустрічі були обговорені розбіжності, які виникли у роботі двох антикорупційних органів.

Читайте також: Є три місяці, щоб зрозуміти можливості НАБУ і САП, – Зеленський

За словами Руслана Рябошапки, було знайдено порозуміння. У АП вважають, що саме такий формат є необхідним. Якщо в подальшому, протягом 3 місяців, будуть виникати якісь проблеми у взаємодії, у АП будуть розуміти з чиєї вини це відбуватиметься і тоді будуть прийняті більш жорсткі міри.

СБУ має боротись з тероризмом і ловити шпигунів

Ще один пункт передвиборчої програми Володимира Заленського – це позбавлення СБУ невластивих їй повноважень. Перш за все, мова йде про сумнозвісне управління "К" у боротьбі з корупцією і організованою злочинністю. Антикорупційні активісти неодноразово звертали увагу на те, що це управління замість боротьби з корупцією займається її кришуванням.

Пікантності ситуації додає ще й те, що Івана Баканова поставили керувати саме цим, так званим управлінням "К". За відсутності голови СБУ він став тимчасово виконуючим його обов’язків.



Іван Баканов

Руслан Рябошапка стверджує, що сьогодні рішенням президента чи голови СБУ ліквідувати це управління неможливо. Зараз розробляється новий закон про спецслужбу, у якому перш за все СБУ буде позбавлена слідчих повноважень, окрім розслідування тероризму.

Перезавантаження і реформа НАЗК

НАЗК – ще один антикорупційний орган, що мав би запобігати корупційним схемам. Саме цей орган мав би виявляти незаконне збагачення. Через інструмент обов’язкового електронного декларування, порівнюючи з іншими державними базами даних, наприклад у "Державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно", можна виявити – яке майно є у чиновників і чи не приховали вони чого під час декларування.

Читайте також: Законопроект про незаконне збагачення від Зеленського: покарання чи імітація

Діяльність цього органу особливо близька для Руслана Рябошапки – він був одним з перших співголові НАЗК. І пішов у відставку через те, що орган так і не запрацював на повну потужність. За словами Рябошапки, вже наступного тижня у АП буде презентований комплекс заходів, зокрема, і зміни до законодавства, які дозволять зробити НАЗК справді ефективним інструментом у боротьбі з корупцією.



Національне агентство з питань запобігання корупції

Один з перших кроків – це зміна структури управління. Замість 5 співголові, як зараз, має бути один керівник. Для аналітиків НАЗК обіцяють дати повний доступ до державних реєстрів і забезпечити незалежність від Міністерства юстиції.

СБУшники декларації подавати повинні, а активісти – ні

Крім того, обіцяють врегулювати питання про суб’єктів, які обов’язково повинні подавати електронні декларації. Звідти планують прибрати активістів і спеціалістів нижчих рангів, до яких немає корупційних ризиків. Натомість прагнуть повернути декарації керівників СБУ, які власним рішенням їх засекретили. Це питання попередній президент обіцяв вирішити протягом декількох років.

Повний виступ заступника голови Адміністрації Президента Руслана Рябошапки ви можете побачити у відео.