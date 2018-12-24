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      В американском штате Огайо неизвестный на автомобиле протаранил стену церкви, есть пострадавшие

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      Неизвестный на машине протаранил стену церкви в американском штате Огайо
      Неизвестный на машине протаранил стену церкви в американском штате Огайо / ap

      В воскресенье, 23 декабря, неизвестный мужчина въехал в стену церкви в городе Колумбус штат Огайо. В результате инцидента пострадали шесть человек.

      Об этом сообщило издание AP.

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      Отмечается, что инцидент произошел во время воскресной службы, на которую собралось около ста человек.

      Машина протаранила стену здания церкви насквозь. Шесть человек получили травмы и порезы от осколков витражей.

      По словам священника церкви Джея Андерсона, во время инцидента в здании было непривычно людно, там проходило рождественское служение. Андерсон отметил, что, когда автомобиль влетел внутрь церкви, стена "буквально взорвалась".

       

      Теги: Новости США Жертвы Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
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