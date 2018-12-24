В американском штате Огайо неизвестный на автомобиле протаранил стену церкви, есть пострадавшие

В воскресенье, 23 декабря, неизвестный мужчина въехал в стену церкви в городе Колумбус штат Огайо. В результате инцидента пострадали шесть человек.

Об этом сообщило издание AP.

Читайте также: На Полтавщине маршрутка с людьми вылетела в кювет, есть пострадавшие

Отмечается, что инцидент произошел во время воскресной службы, на которую собралось около ста человек.

Машина протаранила стену здания церкви насквозь. Шесть человек получили травмы и порезы от осколков витражей.

По словам священника церкви Джея Андерсона, во время инцидента в здании было непривычно людно, там проходило рождественское служение. Андерсон отметил, что, когда автомобиль влетел внутрь церкви, стена "буквально взорвалась".