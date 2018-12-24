В американському штаті Огайо невідомий на автомобілі протаранив стіну церкви, є постраждалі
У неділю, 23 грудня, невідомий чоловік вїхав у стіну церкви в місті Колумбус штат Огайо. Внаслідок інциденту постраждали шестеро людей.
Про це повідомило видання AP.
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Зазначається, що інцидент стався під час недільної служби, на яку зібралося близько ста осіб.
Машина протаранила стіну будівлі церкви наскрізь. Шестеро людей отримали травми і порізи від осколків вітражів.
За словами священика церкви Джея Андерсона, під час інциденту в церкві було незвично людно, бо там проходило різдвяне служіння. Андерсон зазначив, що, коли автомобіль влетів всередину церкви, стіна "буквально вибухнула".
Джерело: 24 Канал
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