Аварии самолета в Стамбуле: число пострадавших возросло до 157 человек, есть погибший

В аэропорту Стамбула пассажирский самолет Pegasus Airlines 5 февраля совершил жесткую посадку, в результате чего погиб один человек, еще почти 160 человек пострадали. Всего на борту лайнера находились 177 пассажиров, которые являются гражданами 9 стран.

Что известно о пострадавших в аварии самолета

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что в аварии погиб один человек, пишет Anadolu. Кроме того, количество пострадавших возросло до 157 человек. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

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Кроме пассажиров, во время аварии самолета ранения получили пилот и его помощник. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии.

Заметим, пассажиры получили травмы из-за того, что их зажало элементами конструкции и кресел. Чтобы освободить людей, спасатели разрезали корпус и снимали части обшивки.

Кто находился на борту самолета

На борту самолета авиакомпании Pegasus Airlines находились 177 человек – 171 пассажир и 6 членов экипажа. 155 пассажиров являются гражданами Турции, остальные – граждане США, Китая, Ирака, Израиля, Киргизии, Швеции, Сирии и Туркменистана.

Украинцев на борту лайнера не было.



Авария самолета Pegasus Airlines в Стамбуле / фото из твиттера

Как и почему произошла авария самолета в Стамбуле

Самолет авиаперевозчика Pegasus Airlines потерпел крушение при посадке в аэропорту "Сабихи Гекчен" в Стамбуле. Он потерял скорость на высоте 30-40 метров от земли и фактически упал на взлетную полосу. После этого лайнер якобы выкатился за пределы посадочной полосы, слетел в овраг и врезался в ограждение. В результате удара самолет разломился на три части и загорелся.

По предварительным данным, причиной инцидента стали плохие погодные условия – сильный дождь и шквальный ветер.

Спасателям удалось оперативно потушить пожар и эвакуировать всех пассажиров самолета.