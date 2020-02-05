Аварії літака у Стамбулі: кількість постраждалих зросла до 157 осіб, є загиблий

В аеропорту Стамбула пасажирський літак Pegasus Airlines 5 лютого здійснив жорстку посадку, внаслідок чого загинула одна людина, ще майже 160 людей постраждали. Загалом на борту лайнера перебували 177 пасажирів, які є громадянами 9 країн.

Що відомо про жертв і постраждалих в аварії літака

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа повідомив, що в аварії загинула одна людина, пише Anadolu. Окрім того, кількість постраждалих зросла до 157 осіб. Медики оцінюють їх стан як задовільний.

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Окрім пасажирів, під час аварії літака поранення отримав пілот та його помічник. Наразі вони перебувають у важкому стані.

Зауважимо, пасажири отримали травми через те, що їх затиснуло елементами конструкції та крісел. Щоб звільнити людей, рятувальники розрізали корпус та знімали частини обшивки.

Хто перебував на борту літака

На борту літака авіакомпанії Pegasus Airlines перебували 177 осіб – 171 пасажир та 6 членів екіпажу. 155 пасажирів є громадянами Туреччини, інші – громадяни США, Китаю, Іраку, Ізраїлю, Киргизстан, Швеції, Сирії та Туркменістану.

Українців на борту лайнера не було.



Аварія літака Pegasus Airlines у Стамбулі / фото з твіттера

Як і чому сталася аварія літака в Стамбулі

Літак авіаперевізника Pegasus Airlines зазнав аварії під час посадки в аеропорту "Сабіхі Гекчен", що у Стамбулі. Він втратив швидкість на висоті 30-40 метрів від землі і фактично впав на злітну смугу. Після цього лайнер нібито викотився за межі посадкової смуги, злетів у яр та врізався в огорожу. У результаті удару літак розламався на три частини та загорівся.

За попередніми даними, причиною інциденту стали погані погодні умови – сильний дощ і шквальний вітер.

Рятувальникам вдалося оперативно загасити пожежу та евакуйовувати усіх пасажирів літака.