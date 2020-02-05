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      Горів ще до посадки та полетів у яр: з'явилося відео аварії літака у Стамбулі

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      У Стамбулі літак викотився за межі злітної смуги і полетів у яр / aa.com.tr

      У Стамбулі літак, який здійснював рейс з Ізміру, викотився за межі посадкової смуги, полетів у яр та врізався в огорожу. Після зіткнення він розламався на три частини, а більшість пасажирів потрапили до лікарні. Також є інформація про загиблого.

      Очевидці у соціальних мережах вже опублікували відео моменту падіння літака.

      Важливо: У Стамбулі літак викотився за злітну смугу і розпався на частини, є постраждалі: фото і відео

      На опублікованих кадрах помітно, що літак, який сходить на посадку, палав ще до того, як шасі торкнулися землі. Проїхавши посадковою смугою кілкьа десятків метів, він зник з поля зору камери.

      У цей момент лайнер саме злетів у яр, який був по інший бік злітної смуги від місця, звідки аварійну посадку знімали очевидці.

      На борту літака перебували 177 пасажирів, серед яких двоє дітей, та шестеро членів екіпажу. Внаслідок твердої посадки постраждали 157 людей. Здебільшого їх стан задовільний. Відомо лише, що пілот та його помічник перебувають у важкому стані.

      Крім того, міністерка охорони здоров'я Туреччини Фахреттіна Коджа заявила, що внаслідок аварії загинув один із пасажирів.

      Момент аварії літака у Стамбулі: дивіться відео

      Хто перебував на борту літака

      На борту літака авіакомпанії Pegasus Airlines перебували 177 осіб – 171 пасажир та 6 членів екіпажу. 155 пасажирів є громадянами Туреччини, інші – громадяни США, Китаю, Іраку, Ізраїлю, Киргизстану, Швеції, Сирії та Туркменістану.

      Українців на борту лайнера не було.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: авіація Новини Туреччини Жертви Постраждалі
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