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      Горел еще до посадки и полетел в овраг: появилось видео крушения самолета в Стамбуле

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      В Стамбуле самолет выкатился за пределы взлетной полосы и полетел в овраг / https://www.aa.com.tr/

      В Стамбуле самолет, совершавший рейс из Измира, выкатился за пределы посадочной полосы, полетел в овраг и врезался в ограждение. После столкновения он разломился на три части, а большинство пассажиров попали в больницу. Также есть информация о погибшем.

      Очевидцы в социальных сетях уже опубликовали видео момента падения самолета.

      Важно: В Стамбуле самолет выкатился за пределы взлетной полосы и развалился на части, есть пострадавшие: фото и видео

      На опубликованных кадрах видно, что самолет, который идет на посадку, горел еще до того, как шасси коснулись земли. Проехав посадочной полосой несколько десятков метров, он исчез из поля зрения камеры.

      В этот момент лайнер как раз влетел в овраг, который был по другую сторону взлетной полосы от места, откуда аварийную посадку снимали очевидцы.

      На борту самолета находились 177 пассажиров, среди которых двое детей, и шестеро членов экипажа. Вследствие жесткой посадки пострадали 157 человек. В основном их состояние удовлетворительное. Известно лишь, что пилот и его помощник находятся в тяжелом состоянии.

      Кроме того, министр здравоохранения Турции Фахреттина Коджа заявила, что в результате аварии погиб один из пассажиров.

      Момент аварии самолета в Стамбуле: смотрите видео

      Кто находился на борту самолета

      На борту самолета авиакомпании Pegasus Airlines находились 177 человек – 171 пассажир и 6 членов экипажа. 155 пассажиров являются гражданами Турции, остальные – граждане США, Китая, Ирака, Израиля, Кыргызстана, Швеции, Сирии и Туркменистана.

      Украинцев на борту лайнера не было.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Постраждалі Жертвы Новости Турции авиация
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