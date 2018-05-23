В Авдеевке будет вода: ДФС возобновила работу

Донецкая фильтровальная станция возобновила работу после шестидневного перерыва. В Авдеевке уже ожидают появление воды.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель военно-гражданской администрации Авдеевки Павел Малыхин.

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Донецкая фильтровальная станция возобновила свою работу, вода направляется в город. Ожидаем,

– написал он.

Отметим, что 17 мая в результате обстрела и повреждения электрощитовой в здании реагентного хозяйства работу Донецкой фильтровальной станции приостановили.

Напомним, напряженная ситуация вокруг Донецкой фильтровальной станции продолжается уже больше месяца. 17 апреля сотрудники ДФС попали под обстрел. Тогда колонна автомобилей, перевозившая сотрудников станции, попала под вражеский огонь. 18 апреля ДФС прекратила свою работу. Без воды остались Авдеевка, поселок Красный Партизан, село Крутая Балка и Верхнеторецкое, а также частично Донецк и Ясиноватая.