20:18
23 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
24°C 11°C
  • четверг
    24°C 13°C
  • пятница
    25°C 15°C
  • суббота
    19°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ракеты Путина разрушают российский автопром. Атака дронов
Вєсті Кремля
21:41, 22 мая
Вести.UA.
Вєсті.UA
19:55, 22 мая
Перегруженные
ЦРУ
09:12, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

В Авдеевке будет вода: ДФС возобновила работу

18 Читати новину українською
Донецкая фильтровальная станция возобновила работу
Донецкая фильтровальная станция возобновила работу / 112.ua

Донецкая фильтровальная станция возобновила работу после шестидневного перерыва. В Авдеевке уже ожидают появление воды.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель военно-гражданской администрации Авдеевки Павел Малыхин.

Читайте также: В районе Донецкой фильтровальной станции боевики применили реактивные системы – ООС

Донецкая фильтровальная станция возобновила свою работу, вода направляется в город. Ожидаем,
– написал он.

Отметим, что 17 мая в результате обстрела и повреждения электрощитовой в здании реагентного хозяйства работу Донецкой фильтровальной станции приостановили.

Напомним, напряженная ситуация вокруг Донецкой фильтровальной станции продолжается уже больше месяца. 17 апреля сотрудники ДФС попали под обстрел. Тогда колонна автомобилей, перевозившая сотрудников станции, попала под вражеский огонь. 18 апреля ДФС прекратила свою работу. Без воды остались Авдеевка, поселок Красный Партизан, село Крутая Балка и Верхнеторецкое, а также частично Донецк и Ясиноватая.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Донецка Война на Донбассе
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 20 марта , 13:45
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 5 апреля , 20:00
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
Россия превращается в классическое криминальное государство, – эксперт о скандале со Скрипалем
 14 марта , 22:59
Прогноз погоды на 4 января: снег с дождем и весеннее тепло
 4 января , 09:30
Новый взгляд SKODA OCTAVIA: тест-драйв от Авто24
 21 февраля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук