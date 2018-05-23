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В Авдіївці буде вода: ДФС відновила роботу

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Донецька фільтрувальна станція відновила роботу
Донецька фільтрувальна станція відновила роботу / 112.ua

Донецька фільтрувальна станція відновила роботу після шестиденної перерви. В Авдіївці вже очікують на появу води.

Про це насвоїй сторінці у Facebook повідомив керівник військово-цивільної адміністрації Авдіївки Павло Малихін.

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Донецька фільтрувальна станція відновила свою роботу, вода прямує до міста. Очікуємо,
– написав він.

Зазначимо, що 17 травня внаслідок обстрілу та пошкодження електрощитової в будівлі реагентного господарства роботу Донецької фільтрувальної станції призупинили.

Нагадаємо, напружена ситуація навколо Донецької фільтрувальної станції триває вже понад місяць. 17 квітня співробітники ДФС потрапили під обстріли. Тоді колона автомобілів, яка перевозила співробітників станції, потрапила під ворожий вогонь. 18 квітня ДФС припинила свою роботу. Без води залишились Авдіївка, селище Красний Партизан, село Крута Балка та Верхньоторецьке, а також частково Донецьк та Ясинувата. 
 

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Донецька
Джерело: 24 канал
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