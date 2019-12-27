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      В авиакатастрофе в Алматы погиб председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров

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      Рустем Кайдаров погиб в авиакатастрофе в Алматы / tengrinews.kz

      Председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров погиб в катастрофе самолета Bek Air, который направлялся из Алматы в Нур-Султан. Кроме него, жертвами авиакатастрофы стали 14 человек.

      Информацию о гибели в катастрофе в Алматы Кайдарова порталу Tengrinews.kz подтвердил член общественного объединения Махмут Телегусов.

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      Председателю совета генералов Казахстана было 79 лет. Кайдаров – генерал-майор юстиции, почетный ветеран МВД страны. В разные годы работал следователем, начальником полиции, заместителем, первым заместителем министра внутренних дел Казахстана.

      Авіакатастрофа в Алмати Казахстан 27 грудня фото аварія літак
      Фото с места авиакатастрофы в Алматы / фото Getty Images

      Что известно об авиакатастрофе в Алматы: главное

      • В Казахстане утром 27 декабря разбился самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air с 98 людьми на борту (в том числе 5 членов экипажа). Он вылетел из Алматы в Нур-Султан, потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным зданием и упал возле жилого сектора.
      • В катастрофе погибли 15 человек, еще 35 получили ранения.
      • На борту самолета было 2 украинца – 28-летний Юрий Сон и 29-летняя Яна Сон. Им удалось выжить, но обоих забрали в больницу с травмами позвоночника.
      • Причины аварии – или это ошибка пилота, или технические причины. Полеты всех самолетов Fokker 100 в Казахстане временно прекратили.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Катастрофа Новости Казахстана Авиакатастрофа в Алматы авиация Жертвы Аварии и ДТП
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