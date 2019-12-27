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      В авіакатастрофі в Алмати загинув голова ради генералів Казахстану Рустем Кайдаров

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      Рустем Кайдаров загинув в авіакатастрофі в Алмати / tengrinews.kz

      Голова ради генералів Казахстану Рустем Кайдаров загинув у катастрофі літака Bek Air, що прямував з Алмати до Нур-Султана. Окрім нього, жертвами авіакатастрофи стали 14 осіб.

      Інформацію про загибель у катастрофі в Алмати Кайдарова порталу Tengrinews.kz підтвердив член громадського об'єднання Махмут Телегусов.

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      Біографія Кайдарова

      Голові ради генералів Казахстану було 79 років. Кайдаров – генерал-майор юстиції, почесний ветеран МВС країни. У різні роки працював слідчим, начальником поліції, заступником, першим заступником міністра внутрішніх справ Казахстану.

      Автор понад 20 наукових статей, навчальних посібників. Один з авторов видання Коментаря до Кримінально-процесуального кодексу Казахської РСР. Був керівником Урядової делегації РК на 39 сесії Комісії ООН з проблем боротьби з наркобізнесом.

      Авіакатастрофа в Алмати Казахстан 27 грудня фото аварія літак
      Фото з місця авіакатастрофи в Алмати / Фото Getty Images

      Що відомо про авіакатастрофу в Алмати: головне

      • У Казахстані вранці 27 грудня розбився літак Fokker 100 авіакомпанії Bek Air з 98 людьми на борту (серед них 5 членів екіпажу). Він вилетів з Алмати в Нур-Султан, втратив висоту, пробив бетонну огорожу, зіткнувся з двоповерховою будівлю і впав біля житлового сектора.
      • У катастрофі загинули 15 людей, ще 35 зазнали поранень.
      • На борту літака було 2 українців – 28-річний Юрій Сон та 29-річна Яна Сон. Їм пощастило вижити, але обох забрали до лікарні з травмами хребта.
      • Причини аварії – або це помилка пілота, або технічні причини. Польоти всіх літаків Fokker 100 у Казахстані тимчасово припинили.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Авіакатастрофа в Алмати Новини Казахстану Катастрофа Аварії та ДТП Жертви авіація
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