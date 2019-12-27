Паніка, крики, плач дітей, – розповідь пасажирів, які вижили у авіакатастрофі в Казахстані

Вранці 27 грудня у Казахстані розбився літак авіакомпанії Bek Air, що здійснював рейс з Алмати у Нур-Султан. Пасажири літака розповіли про те, що відбувалось на борту лайнера під час падіння.

Розповідь однієї із пасажирок опублікувало місцеве видання tengrinews.kz.

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Був страшний звук. Літак криво летів. Все було як у кіно: крики, плач людей. Я не можу все це описувати, страшно дуже. Потім удар, гуркіт, і прямо переді мною впала залізяка і закрила вихід. Я втратила в цей момент дар мови. Я сиділа біля крила літака. Пам'ятаю, що наступила на крило літака. Усі кричали, що літак вже на землі може вибухнути,

– розповіла жінка.

Інший пасажир, Аслан Назаралієв, розповів, що, після того як лайнер почав набирати висоту, крила літака почали розгойдуватися. За його словами, після цього літак впав. Назаралієв повідомив, що пасажири втікали з лайнера по крилу через ілюмінатор.

Він також зазначив, що рятувальники довго добиралися до місця події, тому пасажири самі допомагали один одному виходити з літака.

Що відомо про авіакатастрофу у Казахстані

Вранці 27 грудня літак авіакомпанії "Бек Ейр" вилетів за внутрішнім рейсом Алмати – Нур-Султан. Однак зник з радарів невдовзі після зльоту, а потім впав і розбився.

Після вильоту з аеропорту втратив висоту, пробив бетонну огорожу, зіткнувся з двоповерховою будовою і впав біля житлового сектора. Аварія трапилася поблизу міста Алмати в районі селища Альмерек Телгарського району.

На даний момент відомо про 15 загиблих, з них 7 опізнані. За попередньою інформацією, літак не загорівся, решту пасажирів евакуювали. 30 людей вже доставили у місцеві лікарні. На борту літака були четверо іноземних громадян, у тому числі двоє українців. Їхня доля наразі невідома.

Відзначимо, що авіакомпанія Bek Air заснована в 1999 році і є першим у Казахстані лоукостером, які здійснює регулярні внутрішні та міжнародні рейси. Парк компанії складається з семи літаків типу Fokker-100. Вони були випущені компанією з Нідерландів, яка збанкрутувала 1997 року.

Дивіться відео з місця подій: