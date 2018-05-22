У беглого коррупционера Онищенко есть мотивы для баллотирования в президенты, – политолог

Депутат-беглец Онищенко хочет баллотироваться в президенты. Его политической задачей является то, чтобы тема "пленок Онищенко" с компроматом против Порошенко и других политиков, в частности Юлии Тимошенко, постоянно звучала.

Такое мнение сайту "24" высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

"Онищенко пытается продвигать свой собственный интерес. Он медийный фокусник. Показывает трюки, но реально это иллюзия. Можно допустить, что фотокопии переписки Онищенко с людьми из окружения Порошенко правдивые. Нет сомнений, что на главной улице государства – Банковой – цветет и пахнет коррупция. Но Онищенко не передал оригиналы этих сообщений или справку от мобильного оператора. Даже телефон не передал. А кто знает, что за теми фамилиями кроется?" – подчеркивает эксперт.

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В то же время, как считает Давидюк, информация о том, что кандидата в президенты Оншенка будет поддерживать ФСБ, скорее, "утка". Впрочем, это также означает, что он поднимает ставки.

Онищенко хочет идти в президенты. Создаст высокую трибуну, если его не зарегистрирует ЦИК. Технически он может быть кандидатом по сливу информации. Ведь компромат исходит уже не от нардепа-коррупционера, а от кандидата в президенты. Хотя Онищенко очень токсичен. Все, кто имел с ним дело в Украине, пострадали. Даже те, на кого он работал – Юлия Тимошенко,

– отмечает политолог.

По мнению Николая Давидюка, сейчас идет кристаллизация будущих кандидатов в президенты, кто попадет в ТОП-5.

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"У главных потенциальных кандидатов в президенты идет, как у аграриев, посевная. Если сейчас не сеется, то потом уже нечего будет и собирать. Поэтому у Онищенко будет один базарный день – когда нужно будет определиться, с кем он: с Порошенко, Тимошенко или еще кем-то. И нужная часть компроментирующих смс пойдет в том направлении", – убежден Николай Давидюк.

Напомним, как сообщили Fakty.ictv.ua со ссылкой на американское издание Times Square Chronicles, народный депутат-беглец Александр Онищенко является не чужим человеком в России. У политика есть паспорт гражданина РФ, который обеспечили ему связи в ФСБ России со службы в войсках СССР в Германии, где он был завербован и познакомился с Владимиром Путиным. Издание считает, что Россия пытается поджигать стабильность в Украине, используя поддельные пленки и продвигая нового кандидата в президенты – Онищенко.

Кто такой Александр Онищенко? Нардеп-беглец, является фигурантом так называемого "газового дела". Его подозревают в хищении госсредств более чем на миллиард гривен. Почти два года нардеп скрывается от следствия за границей. Ранее он также заявлял, что имеет компромат на Президента Порошенко. Мол, в течение года Онищенко записывал разговоры с Порошенко на часы с диктофоном и имеет доказательства того, что глава государства скупал голоса парламентариев для принятия нужных ему законопроектов.

