15:19
22 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
21°C 9°C
  • середа
    24°C 11°C
  • четвер
    24°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сирійський туризм. Путінський гаманець Абрамович
Вєсті Кремля
00:10, сьогодні
Вєсті.UA. Оголена Тимошенко. Радикальна хвороба
Вєсті.UA
20:16, 21 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, 19 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

У втікача-корупціонера Онищенка є мотиви для балотування в президенти, – політолог

354 Читать новость на русском
Онищенка просуває Кремль?
Онищенка просуває Кремль? / ru.krymr.com

Депутат-утікач Онищенко хоче балотуватися в президенти. Його політичним завданням є те, щоб тема "плівок Онищенка" з компроматом проти Порошенка й інших політиків, зокрема Юлії Тимошенко, постійно звучала.

Таку думку сайту "24" висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

"Онищенко намагається просувати свій власний інтерес. Він медійний фокусник. Показує трюки, але реально це ілюзія. Можна допустити, що фотокопії переписки Онищенка з людьми з оточення Порошенка правдиві. Немає сумнівів, що на головній вулиці держави – Банковій – цвіте і пахне корупція. Але Онищенко не передав оригінали цих повідомлень або довідку від мобільного оператора. Навіть телефон не передав. А хто знає, що за тими прізвищами криється?" – наголошує експерт.

Читайте також: Вибори і компромат: чи потоплять "плівки Онищенка" Порошенка?

Водночас, як вважає Давидюк, інформація про те, що кандидата в президенти Оншенка підтримуватиме ФСБ, скоріше, "качка". Втім, це також означає, що він піднімає ставки.

Онищенко хоче йти в президенти. Створить високу трибуну, якщо його не зареєструє ЦВК. Технічно він може бути кандидатом по зливу інформації. Адже компромат виходитиме вже не від нардепа-корупціонера, а від кандидата в президенти. Хоча Онищенко дуже токсичний. Всі, хто мав з ним справу в Україні, постраждали. Навіть ті, на кого він працював – Юлія Тимошенко,
– зазначає політолог.

На думку Миколи Давидюка, зараз іде кристалізація майбутніх кандидатів у президенти, хто потрапить у ТОП-5.

Читайте також: Порошенко суттєво опустився у президентському рейтингу: кого б сьогодні обрали українці

"У потенційних головних кандидатів у президенти йде, як в аграріїв, посівна. Якщо зараз не засієш, то потім вже нічого буде й збирати. Тому в Онищенка буде один базарний день – коли треба буде визначитися, з ким він: з Порошенком, Тимошенко чи ще кимось. І потрібна частина компроментуючих смс піде у тому напрямку", – переконаний Микола Давидюк.

Нагадаємо, як повідомили Fakty.ictv.ua із посиланням на американське видання Times Square Chronicles, народний депутат-утікач Олександр Онищенко є не чужою людиною в Росії. У політика є паспорт громадянина РФ, який забезпечили йому зв'язки в ФСБ Росії зі служби у військах СРСР у Німеччині, де він був завербований і познайомився з Володимиром Путіним. Видання вважає, що Росія намагається підпалювати стабільність в Україні, використовуючи підроблені плівки і просуваючи нового кандидата в президенти – Онищенка.

Хто такий Олександр Онищенко? Нардеп-втікач, є фігурантом так званої "газової справи". Його підозрюють у розкраданні держкоштів на понад мільярд гривень. Майже два роки нардеп переховується від слідства за кордоном. Раніше він також заявляв, що має компромат на Президента Порошенка. Мовляв, впродовж року Онищенко записував розмови із Порошенком на годинник із диктофоном і має докази того, що глава держави скуповував голоси парламентарів для ухвалення потрібних йому законопроектів.
 

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Олександр Онищенко Юлія Тимошенко "Компромат" Онищенка
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Отаке перимир'я: за минулий тиждень окупаційні війська обстріляли ЗСУ майже 8 тисяч разів
сьогодні, 15:01 Отаке перимир'я: за минулий тиждень окупаційні війська обстріляли ЗСУ майже 8 тисяч разів
Дмитро Снєгирьов 54
Польські реалії для українських студентів
сьогодні, 12:01 Польські реалії для українських студентів
Ірина Олексієнко 1801
У Луганчан нет ни времени, ни денег, ни сил на цирк и другие увеселения
сьогодні, 08:41 У Луганчан нет ни времени, ни денег, ни сил на цирк и другие увеселения
Ольга Черненко 1099
Стратити не можна помилувати: що робити із полоненими бойовиками?
21 травня, 22:00 Стратити не можна помилувати: що робити із полоненими бойовиками?
Олексій Чибісов 2128
Тіло в роздріб: за скільки українці продають свої органи
21 травня, 19:32 Тіло в роздріб: за скільки українці продають свої органи
Вікторія Кутьїна 1994
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук