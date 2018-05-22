У втікача-корупціонера Онищенка є мотиви для балотування в президенти, – політолог

Депутат-утікач Онищенко хоче балотуватися в президенти. Його політичним завданням є те, щоб тема "плівок Онищенка" з компроматом проти Порошенка й інших політиків, зокрема Юлії Тимошенко, постійно звучала.

Таку думку сайту "24" висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

"Онищенко намагається просувати свій власний інтерес. Він медійний фокусник. Показує трюки, але реально це ілюзія. Можна допустити, що фотокопії переписки Онищенка з людьми з оточення Порошенка правдиві. Немає сумнівів, що на головній вулиці держави – Банковій – цвіте і пахне корупція. Але Онищенко не передав оригінали цих повідомлень або довідку від мобільного оператора. Навіть телефон не передав. А хто знає, що за тими прізвищами криється?" – наголошує експерт.

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Водночас, як вважає Давидюк, інформація про те, що кандидата в президенти Оншенка підтримуватиме ФСБ, скоріше, "качка". Втім, це також означає, що він піднімає ставки.

Онищенко хоче йти в президенти. Створить високу трибуну, якщо його не зареєструє ЦВК. Технічно він може бути кандидатом по зливу інформації. Адже компромат виходитиме вже не від нардепа-корупціонера, а від кандидата в президенти. Хоча Онищенко дуже токсичний. Всі, хто мав з ним справу в Україні, постраждали. Навіть ті, на кого він працював – Юлія Тимошенко,

– зазначає політолог.

На думку Миколи Давидюка, зараз іде кристалізація майбутніх кандидатів у президенти, хто потрапить у ТОП-5.

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"У потенційних головних кандидатів у президенти йде, як в аграріїв, посівна. Якщо зараз не засієш, то потім вже нічого буде й збирати. Тому в Онищенка буде один базарний день – коли треба буде визначитися, з ким він: з Порошенком, Тимошенко чи ще кимось. І потрібна частина компроментуючих смс піде у тому напрямку", – переконаний Микола Давидюк.

Нагадаємо, як повідомили Fakty.ictv.ua із посиланням на американське видання Times Square Chronicles, народний депутат-утікач Олександр Онищенко є не чужою людиною в Росії. У політика є паспорт громадянина РФ, який забезпечили йому зв'язки в ФСБ Росії зі служби у військах СРСР у Німеччині, де він був завербований і познайомився з Володимиром Путіним. Видання вважає, що Росія намагається підпалювати стабільність в Україні, використовуючи підроблені плівки і просуваючи нового кандидата в президенти – Онищенка.

Хто такий Олександр Онищенко? Нардеп-втікач, є фігурантом так званої "газової справи". Його підозрюють у розкраданні держкоштів на понад мільярд гривень. Майже два роки нардеп переховується від слідства за кордоном. Раніше він також заявляв, що має компромат на Президента Порошенка. Мовляв, впродовж року Онищенко записував розмови із Порошенком на годинник із диктофоном і має докази того, що глава держави скуповував голоси парламентарів для ухвалення потрібних йому законопроектів.

