В Белом доме показали, какое будущее ждет Северную Корею

Все зависит от лидера КНДР Ким Чен Ына, какой путь развития его страны выбрать: нищета ли прекрасна жизнь. В частности, сейчас Северная Корея может изменить ход истории.

Об этом говорится в ролике, который Белый дом обнародовал в своем Facebook.

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Отмечается, что именно эти кадры президент США продемонстрировал своему северокорейскому коллеге Ким Чен Ыну во время личной встречи, а после публикации в соцсетях видео уже успели посмотреть более 3 миллионов раз.

Сам ролик длится чуть более чем четыре минуты и рассказывает о вероятном будущем КНДР, а главными действующими лицами здесь выступают Дональд Трамп и Ким Чен Ын.

Начинается он с закадрового голоса, который говорит, что среди 7 миллиардов людей, живущих на Земле, лишь некоторые могут оставить после себя большое влияние, и совсем мало кто сможет изменить ход истории.

Кроме того, цветными изображениями в ролике показываются достижения западных стран, а черно-белыми – пустые полки магазинов и запуски ракет.

"Прекрасная жизнь или еще большая изоляция? Какой путь он выберет?" – спрашивает закадровый голос.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Стороны, в частности, подписали важное соглашение, которое заключается в установлении мирных отношений, освобождении пленных и совместной работе над денуклеаризацией полуострова. Также они пригласили друг друга в свои страны.