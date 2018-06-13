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У Білому домі показали, яке майбутнє чекає на Північну Корею

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Білий дім оприлюднив ролик про майбутнє КНДР
Білий дім оприлюднив ролик про майбутнє КНДР / Getty Images

Все залежить від лідера КНДР Кім Чен Ина, який шлях розвитку його країни обрати: злидні чи прекрасне життя. Зокрема, зараз Північна Корея може змінити хід історії.

Про це мовиться у ролику, який Білий дім оприлюднив у своєму Facebook.

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Зазначається, що саме ці кадри президент США продемонстрував своєму північнокорейському колезі Кім Чен Ину під час особистої зустрічі, а після публікації у соцмережах відео вже встигли подивитися понад 3 мільйони разів.

Сам ролик триває трохи більше ніж чотири хвилини та розповідає про імовірне майбутнє КНДР, а головними дійовими особами тут виступають Дональд Трамп і Кім Чен Ин.

Розпочинається він із закадрового голосу, який каже, що серед 7 мільярдів людей, які живуть на Землі, лише деякі можуть залишити після себе великий вплив, і зовсім мало хто зможе змінити хід історії.

Крім того, кольоровими зображеннями в ролику показуються досягнення західних країн, а чорно-білими – порожні полиці магазинів і запуски ракет.

"Прекрасне життя або ще більша ізоляція? Який шлях він обере?" – запитує закадровий голос.

Нагадаємо, 12 червня в Сінгапурі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина. Сторони, зокрема, підписали важливу угоду, яка полягає у встановленні мирних відносин, звільненні полонених та спільній роботі над денуклеаризацією півострова. Також вони запросили один одного до своїх країн.

Теги: Новини України Новини політики КНДР Дональд Трамп Новини США Кім Чен Ин
Джерело: 24 канал
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