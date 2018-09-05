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В Берлине сделали новое заявление о дальнейшей судьбе нормандского формата

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Берлин считает, что переговоры в нормандском формате стоит продолжать
Берлин считает, что переговоры в нормандском формате стоит продолжать / Фото из открытых источников

Правительство Германии убеждено, что после смерти главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко нормандский формат не потерял своей актуальности.

Об этом заявили в среду, 5 сентября, в Берлине представители правительства, сообщает "Укринформ".

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Представитель министерства иностранных дел Райнер Бреуль подчеркнул, что не рассматривает убийство Александра Захарченко как политическое. По его словам, немецкая сторона, которая является частью нормандского формата, считает его нужным и готова продолжать в нем работать.

"Мы убеждены, что нормандский формат может функционировать", – сказал Бреуль.

Представитель федерального правительства Ульрике Деммер подчеркнула, что Германия очень внимательно следит за ситуацией на Донбассе после убийства Захарченко и призывает все стороны не допустить эскалации насилия.

По ее словам, Берлин будет продолжать участвовать в мирном процессе. Деммер напомнила, что переговоры в нормандском формате в настоящее время ведутся на уровне экспертов.

Германия готова и дальше нести ответственность в нормандском формате. Это не изменилось,
– подчеркнула она.

Напомним, ранее представитель немецкого правительства заявил, что гибель главаря пророссийских сепаратистов в Донецке Александра Захарченко не должна остановить переговоров в рамках Минского процесса.

Теги: Новости политики Минские договоренности Убийство Захарченко Война на Донбассе Нормандский формат
Источник: 24 Канал
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