Убийство Захарченко: в Берлине сделали заявление о дальнейшей судьбе "Минска"

Гибель главаря пророссийских сепаратистов в Донецке Александра Захарченко не должна остановить переговоры в рамках Минского процесса.

Об этом представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил в понедельник, 3 сентября, пишет DW.

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Зайбер призвал все стороны к дальнейшему конструктивному участию в переговорах – как в трехсторонней контактной группе, так и в нормандском формате.

Действительно важно избежать сейчас эскалации,

– говорится в его заявлении.

По словам Зайберта, федеральное правительство Германии, канцлер и министр иностранных дел дальнейшем будут принимать участие в мирном процессе.

Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко.