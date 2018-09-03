Убийство Захарченко: в Берлине сделали заявление о дальнейшей судьбе "Минска"
Гибель главаря пророссийских сепаратистов в Донецке Александра Захарченко не должна остановить переговоры в рамках Минского процесса.
Об этом представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил в понедельник, 3 сентября, пишет DW.
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Зайбер призвал все стороны к дальнейшему конструктивному участию в переговорах – как в трехсторонней контактной группе, так и в нормандском формате.
Действительно важно избежать сейчас эскалации,
– говорится в его заявлении.
По словам Зайберта, федеральное правительство Германии, канцлер и министр иностранных дел дальнейшем будут принимать участие в мирном процессе.
Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко.
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