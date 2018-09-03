Убийство Захарченко: расследовать дело на Донбасс отправились "специалисты" ФСБ

ФСБ России выразила свою готовность помочь в расследовании убийства главаря боевиков Александра Захарченко. Силовики уже отправили на Донбасс своих сотрудников.

Об этом информирует "Интерфакс".

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Специалисты там уже работают. Причастность, конечно, украинских спецслужб... мы думаем, что они к этому причастны,

– заявил руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ РФ.

Отмечается, что российские силовики, которые "расследуют" убийство Захарченко, указали на вероятный украинский след в преступлении.

Напомним, вечером 31 августа стало известно, что в результате взрыва в центре оккупированного Донецка был убит один из главарей пророссийских боевиков, Александр Захарченко. Впоследствии в силовых структурах оккупационной администрации Донецка поспешно заявили о задержании "украинских диверсантов", которых подозревают в организации взрыва. Кроме того, почти сразу после взрыва появилась реакция МИД России на резонансное убийство главаря донецких оккупантов.