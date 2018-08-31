В МИД России "повесили" смерть Захарченко на Киев

Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова убеждена, что к смерти руководителя российской оккупационной администрации в Донецкой области, главаря боевиков Александра Захарченко причастен официальный Киев.

Слова Захаровой после убийства Александра Захарченко цитирует российское издание РБК.

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По ее мнению, Украина решила перейти к "кровавой бойне" на Донбассе вместо выполнения минских соглашений.

"Вместо выполнения минских договоренностей и поиска путей урегулирования внутреннего конфликта, киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе. Не выполнив обещания о мире, видимо, решили перейти к кровавой бойне", – заявила Захарова.

Напомним, в результате взрыва возле кафе "Сепар" был ранен "министр финансов" так называемой "ДНР" Александр Тимофеев с позывным "Ташкент".