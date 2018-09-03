Как убийство Захарченко повлияет на "Минск": в Кремле сделали заявление

В Кремле заявляют, что убийство главаря незаконного вооруженного формирования "ДНР" Александра Захарченко не означает выход России из минского процесса.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

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После события "террористического акта" очень сложно о чем-то говорить с украинской стороной, но это не означает, что Россия выходит из минского процесса,

– заявил он.

По его словам, Россия всегда говорила, что "реализацию минских договоренностей тормозит Киев", но российская сторона остается преданной минскому процессу.



"Президент Путин делает все, чтобы сдвинуть с мертвой точки минский процесс", – заявил Песков.



Он не прокомментировал, кто бы мог заменить Захарченко на должности предводителя боевиков.

Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. Ранее боевики сообщали, что самодельное взрывное устройство было замаскировано под осветительное оборудование внутри ресторана и дистанционно приведено в действие. Также отмечается, что в тротиловом эквиваленте оно имело 800 грамм.