Почему Кремль был очень недоволен Захарченко

В Кремле последний год были недовольны поведением убитого главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко, в частности из-за его "ненасытности".

Об этом говорится в материале "Новая газета".

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Отмечается, что в самоназванной "ДНР" под руководством Захарченко действовала так называемая военизированная группировка, которая была "неподконтрольна российским военным кураторам".

В Кремле также не контролировали и многочисленные ведомственные "службы безопасности и охраны", которые были почти при каждом "министерстве" боевиков.

В начале июля Москва заявила, что требует расформировать ведомственные группировки и отдать все оружие так называемой "армии" боевиков.

В самом Донецке новость восприняли как сигнал о скорой отставке Захарченко ... Но, как говорят в Донецке, уходить Захарченко совсем не хотел. Собеседники "Новой газеты" рассказывают, что недовольство поведением Захарченко накапливалось в Москве весь последний год и было связано в первую очередь с "ненасытностью" руководства "ДНР",

– пишет издание.

Отмечается, что Захарченко мог лишиться своей единственной защиты в связи с "ослаблением главного донбасского куратора в Кремле Владислава Суркова".