Гроб с телом Захарченко открыли перед погребением: фото

Гроб с телом главаря "ДНР" Александра Захарченко, который умер в результате взрыва в центре Донецка, открыли на кладбище во время похорон, которые прошли в воскресенье, 2 сентября.

Соответствующее фото появилось в сети его сделал корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц.

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Открытый гроб Захарченко

Отмечается, что гроб открыли для того, чтобы близкие могли попрощаться.

Напомним, вечером 31 августа стало известно, что в результате взрыва в центре оккупированного Донецкая был убит один из главарей пророссийских боевиков Александр Захарченко. Впоследствии в силовых структурах оккупационной администрации Донецкая поспешно заявили о задержании "украинских диверсантов", которых подозревают в организации взрыва. Кроме того, почти сразу после взрыва появилась реакция МИД России на резонансное убийство главаря донецких оккупантов.