22:02
2 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
30°C 14°C
  • понедельник
    30°C 15°C
  • вторник
    29°C 15°C
  • среда
    27°C 21°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Двойники Медведева. Путин в гостях у королевы
Вєсті Кремля
19:20, 1 сентября
Вести.UA. Жир. Причуды Савченко. Мода на телевизионные драки
Вєсті.UA
18:30, 1 сентября
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Гроб с телом Захарченко открыли перед погребением: фото

21 Читати новину українською
Похороны Захарченко
Похороны Захарченко / censor.net.ua

Гроб с телом главаря "ДНР" Александра Захарченко, который умер в результате взрыва в центре Донецка, открыли на кладбище во время похорон, которые прошли в воскресенье, 2 сентября.

Соответствующее фото появилось в сети его сделал корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц.

Читайте также: Похороны Александра Захарченко: появились фото с кладбища

 

Відкрита труна Захарченка
Открытый гроб Захарченко

Отмечается, что гроб открыли для того, чтобы близкие могли попрощаться.

Напомним, вечером 31 августа стало известно, что в результате взрыва в центре оккупированного Донецкая был убит один из главарей пророссийских боевиков Александр Захарченко. Впоследствии в силовых структурах оккупационной администрации Донецкая поспешно заявили о задержании "украинских диверсантов", которых подозревают в организации взрыва. Кроме того, почти сразу после взрыва появилась реакция МИД России на резонансное убийство главаря донецких оккупантов.

Теги: Новости Украины Новости Донецка Война на Донбассе Убийство Захарченко Новости политики
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
"Петля затягивается": что останавливает Путина от масштабного наступления на Украину
 30 августа , 11:11
Je suis Boris: в Москве люди чтят память Немцова
 28 февраля 2015 , 13:46
Почему произошла драка между футболистами "Шахтера" и "Динамо"
 2 мая 2016 , 09:07
"Чому списали Шевченка – я не знаю". Як Шева переміг Ібрагімовіча у грі м’язів, а Україна обіграла Швецію на Євро-2012
 11 июня 2017 , 09:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук