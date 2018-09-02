Похороны Александра Захарченко: появились фото с кладбища

Главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко, который погиб от взрыва 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар", похоронили на кладбище "Донецкое море" в Ленинском районе.

Соответствующие фото опубликовали сепаратистские ресурсы.

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Вечером 31 августа в оккупированном Донецке возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. Ранее боевики сообщали, что самодельное взрывное устройство было замаскировано под осветительное оборудование внутри ресторана и дистанционно приведено в действие.

Утром 2 сентября в Донецке состоялось прощание с Захарченко в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко. После этого многотысячное шествие, во главе которого ехал автомобиль с телом боевика, прошло по центральной улице города к зданию оккупационной администрации Донбасса.

Отметим, Захарченко хоронили в закрытом гробу, а на церемонии присутствовали около 200 человек. Ритуал погребения сопровождался артиллерийским и ружейным салютом.

Похороны Александра Захарченко

Так, на церемонию прощания с вождем пророссийских боевиков приехали чиновники из оккупированных территорий Донбасса, Крыма, России и т.д.

В частности, на похоронах был новый главарь самопровозглашенной "ДНР" Дмитрий Трапезников, так называемый "председатель Народного совета "ДНР" Денис Пушилин, глава "ЛНВ" Леонид Пасечник, "президент" Южной Осетии Анатолий Бибилов и "вице-премьер-министр" Абхазии Астамур Кецбая. Также, попрощаться с Захарченко приехали представители России – незаконный "глава республики Крым" Сергей Аксенов, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская и Андрей Козенко, и т.д.



Чиновники из оккупированного Крыма, Донбасса и РФ на похоронах Захарченко

На мероприятии также можно было заметить так называемого "министра доходов "ДНР" Александра Тимофеева с позывным Ташкент, который в момент смертельного взрыва был рядом с Захарченко. Мужчина был одет в камуфляж, а на его лице были заметны сильные следы ожогов. Похороны Захарченко в оккупированном Донецк