Убийство Захарченко: появились первые фото с похорон лидера боевиков

В сети опубликовали первые кадры с похорон вождя пророссийских боевиков Александра Захарченко. Так называемое "прощание" проходит в центре оккупированного Донецка.

Соответствующие фото и видео публикуют очевидцы в сети и сепаратистские ресурсы.

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Вечером 31 августа в Центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. Ранее боевики сообщали, что самодельное взрывное устройство было замаскировано под осветительное оборудование внутри ресторана и дистанционно приведено в действие.

Похороны вождя "ДНР" проходят в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко.

Захарченко хоронят в закрытом гробу, а на мероприятие согнали работников предприятий различных отраслей, пенсионеров, студентов и школьников.

Также в связи с прощальными мероприятиями в центре города перекрыли движение автотранспорта и дежурят сотрудники скорой помощи, в общем, в Донецке ввели усиленные меры безопасности.

После завершения церемонии прощания с главарем боевиков в Донецком театре, начнется шествие по центральной улице города. Автомобиль с телом Захарченко проедет в здание оккупационной администрации Донецкой области, а потом направится к кладбищу, где состоятся сами похороны.

Донецк. Люди прощаются с погибшим Александром Захарченко pic.twitter.com/mY2AuUcGhb — Александр Коц (@sashakots) 2 сентября 2018 г.

В Донецке идет церемония прощания с Захарченко pic.twitter.com/vJNJMfpnQg — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 2 сентября 2018 г.

Напомним, оккупационная власть обвиняет в причастности к убийству Захарченко 14 человек, 4 из них – якобы признали свою вину. После гибели на его место временно назначен новый "глава республики". Им стал экс-менеджер "Шахтера" Дмитрий Трапезников.