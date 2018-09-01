Убийство Захарченко: боевики выбили "признание" из 4 задержанных

Оккупационные власти обвиняют в причастности к убийству экс-лидера боевиков Александра Захарченко 14 человек, 4 из них – вроде бы признали свою вину.

Об этом на своей странице в Facebook написал представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

Читайте также: В "ДНР" в приказном порядке заставляют идти на похороны Захарченко

Сейчас, они (оккупанты – 24 канал) утверждают о 2 диверсионно-разведывательніх группах. И уже заявили об украинском следе. Сейчас у них проходят по этой ДРГ 14 человек. По информации источника, четверо уже признались в сотрудничестве с Украиной, но это – фейк. Показания выбивали,

– отметил Лисянский.

Он также добавил, что за всеми арестами и задержаниями людей в Донецке и ОРДО после смерти Захарченко, стоит так называемый оперативный штаб МГБ "ДНР", который создали специально для "расследования" смерти Захарченко.



"Их задача – после похорон Захарченко, которые состоятся 2 сентября, полностью объявить общественности об успешном завершении расследования дела. Адвокатов "ДНР" и родственников в СИЗО Донецка не допускают", – подчеркнул представитель омбудсмена.

Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко.