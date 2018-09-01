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УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Убийство Захарченко: боевики выбили "признание" из 4 задержанных

2462 Читати новину українською
Оккупанты уже заявили об украинском следе в убийстве Захарченко
Оккупанты уже заявили об украинском следе в убийстве Захарченко / Фото из свободных источников

Оккупационные власти обвиняют в причастности к убийству экс-лидера боевиков Александра Захарченко 14 человек, 4 из них – вроде бы признали свою вину.

Об этом на своей странице в Facebook написал представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

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Сейчас, они (оккупанты – 24 канал) утверждают о 2 диверсионно-разведывательніх группах. И уже заявили об украинском следе. Сейчас у них проходят по этой ДРГ 14 человек. По информации источника, четверо уже признались в сотрудничестве с Украиной, но это – фейк. Показания выбивали,
– отметил Лисянский.

Он также добавил, что за всеми арестами и задержаниями людей в Донецке и ОРДО после смерти Захарченко, стоит так называемый оперативный штаб МГБ "ДНР", который создали специально для "расследования" смерти Захарченко.

"Их задача – после похорон Захарченко, которые состоятся 2 сентября, полностью объявить общественности об успешном завершении расследования дела. Адвокатов "ДНР" и родственников в СИЗО Донецка не допускают", – подчеркнул представитель омбудсмена.

Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Убийство Захарченко
Источник: 24 канал
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