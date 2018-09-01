Из-за убийства Захарченко главарь "ЛНР" сбежал из фейковой республики

"Глава совета министров "ЛНР" Сергей Козлов заявил, что после убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко едет из оккупированного Луганска.

Об этом он написал в Facebook.

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"В связи со сложившейся ситуацией, в целях безопасности, на некоторое время покидаю территорию Луганской народной республики. Прошу всех сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Враг будет побежден. Мы отомстим за смерти наших близких", – написал он.

В комментариях под заявлением лидера пророссийских боевиков Луганщины пользователи осудили этот поступок.

Это 1-го сентября! Не выходить на улицу, а сами – на лыжи? Вы правда думаете, что население Вас завтра будет поддерживать на выборах после таких "героических" поступков?,

– возмущаются пользователи.



Заявление Козлова в Facebook.

Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. На его место временно назначили нового "главу республики". Им стал экс-менеджер "Шахтера" Дмитрий Трапезников.